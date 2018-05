L'Azerbaïdjan inaugure un gazoduc majeur visant à alimenter l'Europe

Bakou - L'Azerbaïdjan a inauguré mardi un gazoduc constituant une étape clé de la mise en place d'un "corridor gazier" alimentant l'Europe par le sud, qui vise à réduire la dépendance du continent au gaz russe, croissante ces dernières années malgré les objectifs de Bruxelles.Lors d'une cérémonie retransmise à la télévision, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a salué la création d'"une nouvelle carte énergétique de l'Europe".A une cinquantaine de kilomètres de la capitale Bakou, M. Aliev a ouvert les vannes au terminal de Sangacal, sur la mer Caspienne, inaugurant un tronçon d'un gazoduc qui doit rejoindre le TANAP en Turquie.Les premières livraisons en Europe devraient commencer en 2020.Le "Southern Gas Corridor" est un complexe de trois gazoducs devant acheminer en Europe du gaz provenant de gisements offshore azéris via la Turquie, la Grèce, l'Albanie et la mer Adriatique. Il va parcourir au total 3.500 kilomètres en traversant sept pays et implique plus d'une douzaine de grandes entreprises énergétiques pour un investissement total d'environ 40 milliards de dollars.Ce projet, permettant à l'Europe de diversifier son approvisionnement par rapport à la Russie, est composé de trois segments: le gazoduc du Caucase-sud (SCP), qui doit relier les gisements de la mer Caspienne à la Turquie, le gazoduc Trans-Anatolien (TANAP), prévu d'être achevé en 2018, et le gazoduc Trans-Adriatique (TAP) qui arrivera dans les Pouilles, en Italie, et devrait être opérationnel d'ici 2019."Les réserves de gaz confirmées de l'Azerbaïdjan sont de 2.600 milliards de mètres cubes. Ce projet est mis en oeuvre dans un contexte de forte coopération régionale entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie", a insisté M. Aliev.En plus de la construction des trois segments de gazoduc, le corridor sud a nécessité le développement du gisement azerbaïdjanais Shah Deniz 2, le forage de puits et le démarrage de la production de gaz offshore dans la mer Caspienne, ainsi que l'expansion de l'usine de traitement de gaz naturel du terminal de Sangacal.(©AFP / 29 mai 2018 10h14)