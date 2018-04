L'ETA livre des armes à la justice française, avant sa dissolution

Bayonne - L'organisation indépendantiste basque ETA, qui doit prochainement annoncer sa dissolution, a livré mercredi à la justice française plusieurs malles d'armes et de munitions, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Bayonne, dans le sud-ouest de la France."Un renseignement anonyme m'a indiqué qu'une quantité d'armes appartenant à l'organisation terroriste ETA avait été déposée dans un endroit à Bayonne sud", a expliqué à l'AFP Samuel Vuelta Simon, confirmant une information du journal espagnol El Mundo.Ces armes ont été récupérées par la police et sont en cours d'analyse, a ajouté le procureur, qui a immédiatement saisi le parquet antiterroriste de Paris.Selon une source proche de l'enquête, les policiers ont récupéré quatre malles laissées "à l'air libre en pleine ville" et contenant "une vingtaine d'armes de poing, plusieurs centaines de munitions 9 mm et 38 spécial, un cordeau détonateur de 20 mètres" ainsi que de nombreux détonateurs électroniques.Les policiers ont également trouvé quelque 200 fausses plaques d'immatriculation et du matériel pouvant servir à voler des voitures.Le tout avait été "déposé fraîchement" dans le lieu indiqué au procureur par un "courriel anonyme", a précisé cette source.L'ETA, née en 1959, a renoncé en octobre 2011 à la lutte armée, après 43 ans de violences au nom de l'indépendance du Pays Basque et de la Navarre.Dans une étape majeure et spectaculaire vers la paix, ETA (Euskadi Ta Askatasuna, soit "Pays Basque et Liberté") avait livré le 8 avril 2017 aux autorités françaises une liste de huit caches d'armes, un geste savamment médiatisé par des "artisans de la paix" sur place."ETA s'était engagée auprès des artisans de la paix à mener des investigations pour retrouver l'armement égaré au cours de ces dernières années et qui n'était pas en leur possession le 8 avril 2017", a expliqué l'un d'eux, Jean-Noël Etcheverry dit "Txetx", interrogé par l'AFP."Cette procédure de restitution, qui demeure confidentielle, est en cours", a-t-il ajouté, sans plus de précision.L'initiative du 8 avril 2017 avait été saluée par Paris mais jugée insuffisante par l'Espagne, qui a appelé l'organisation à s'autodissoudre sans conditions.Le 20 avril, l'ETA a pour la première fois demandé "pardon" à ses victimes, préambule nécessaire à cette dissolution unilatérale.Des médiateurs internationaux ont annoncé la tenue, le 4 mai près de Bayonne, d'une "conférence internationale" présentée comme cruciale pour ce processus de paix au Pays Basque et qui devrait coïncider avec l'annonce officielle de la dissolution.(©AFP / 25 avril 2018 16h05)