L'Estonie et la Finlande signent un accord de construction du gazoduc sous la Baltique

GAZPROM

Tallinn - La compagnie d'électricité et de gaz estonienne Elering et la société d'Etat finlandaise Connector OY ont signé jeudi avec le Suisse Allseas Group S.A. l'accord de construction d'un gazoduc sous la Baltique reliant la Finlande à ce pays balte, a annonncé la compagnie estonienne.Le gazoduc, Balticconnector, qui sera mis en service en 2020, doit relier la Finlande au reste du marché énergétique européen afin de réduire la dépendance de ce pays vis-à-vis de la Russie, actuellement son unique fournisseur en gaz.Le coût du projet est estimé à 300 millions d'euros, dont 206 sont assurés par l'Union européenne.Les pays baltes ont partiellement réduit leur dépendance en janvier 2015, lorsque la Lituanie a brisé le monopole du Gazprom en inaugurant le premier terminal flottant GNL dans le port de Klaïpeda.Les travaux de construction doivent commencer cet été et le gazoduc doit être posé sur le fond marin en été 2019. Le tronçon sous marin, à travers le Golf de Finlande, sera long de 77 kilomètres.Le projet prévoit également la construction des parties terrestres et des stations de comptage dans les deux pays.L'Allemagne a levé mardi les derniers obstacles à la construction et à l'exploitation dans ses eaux du gazoduc Nord Stream 2, un projet russe soutenu par Berlin mais critiqué au sein de l'Union européenne.kal-mas/bo/az(©AFP / 29 mars 2018 14h57)