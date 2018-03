L'Etat accélère la dématérialisation des démarches administratives

Paris - Le secrétaire d'Etat au numérique Mounir Mahjoubi a présenté jeudi un nouvel outil qui doit permettre d'accélérer la dématérialisation des démarches administratives, que le président Emmanuel Macron veut achever totalement d'ici 2022."Dans la grande transformation numérique de l'économie, l'Etat doit être exemplaire", a déclaré M. Mahjoubi, souhaitant que l'administration française "redevienne leader" au plan international en matière de numérisation.Le gouvernement espère qu'au moins 3.000 nouvelles démarches administratives au total pourront être numérisées, dont 500 dès 2018, grâce à un "kit de dématérialisation" mis à la disposition de toutes les administrations qui souhaitent se débarrasser des formulaires imprimés.Selon le gouvernement, ce kit a déjà permis de dématérialiser des documents comme "l'inscription au registre des professionnels du transport au routier en Ile-de-France", ou, plus exotique, la "déclaration de commerce d'objets en ivoire fabriqués après le 2 mars 1975".Le système repose sur un site internet, demarches-simplifiees.fr, qui héberge les formulaires en ligne pour le compte des administrations utilisatrices. Ces formulaires peuvent être conçus en quelques heures par ces administrations, sans compétence informatique particulière.Le site permet ensuite aux agents d'assurer le traitement des formulaires et l'instruction des dossiers, en correspondant avec l'usager via une messagerie.L'usager de son côté devrait se voir proposer à terme de nombreuses rubriques pré-remplies, le site devenant capable au fil du temps d'aller chercher les informations, voire les pièces justificatives que l'usager a déjà communiqué dans de précédentes démarches.L'administration est par ailleurs en train de développer un identifiant unique pour toutes les démarches administratives, FranceConnect Identité, pour simplifier la vie des usagers et leur éviter de retenir une kyrielle de mots de passe, a rappelé M. Mahjoubi.Certains grands services publics ont déjà dématérialisé complètement ou partiellement leurs procédures, avec des bonheurs divers.Si certains sites comme impots.gouv.fr, qui permet de faire sa déclaration d'impôts puis de les payer, fonctionnent relativement bien, d'autres comme l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS), qui gère les cartes grises et les permis de conduire, ont connu des débuts assez calamiteux.Les usagers du site ont souvent eu d'énormes difficultés pour obtenir carte grise ou permis et se sont retrouvés sans interlocuteur, les préfectures ayant fermé leurs guichets depuis novembre.(©AFP / 01 mars 2018 17h11)