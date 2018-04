L'Etat va financer "10.000 formations aux métiers du numérique"

Roubaix - Le plan d'investissement dans les compétences (PIC) financera "10.000 formations aux métiers du numérique", à destination des jeunes et demandeurs d'emplois, a annoncé jeudi le gouvernement."10.000 formations aux métiers du numérique seront déployées pour accélérer l'accès des jeunes et des demandeurs d'emploi +bac ou infra bac+ vers les professions du secteur du numérique qui exprime de forts besoins de recrutement", ont annoncé le ministère du Travail et le secrétariat d'État au Numérique dans un communiqué.Ce volet numérique du PIC, annoncé lors d'un déplacement de la ministre Muriel Pénicaud et du secrétaire d'État Mounir Mahjoubi à Roubaix, mobilisera "le réseau de la Grande École du numérique et Pôle emploi", "en partenariat avec des entreprises volontaires" qui se sont notamment engagées "à recruter des stagiaires à l'issue de la formation".M. Mahjoubi et Mme Pénicaud expliquent dans leur communiqué que "ces dix dernières années, la demande des professionnels des technologies numériques a connu une croissance de 4% par an", mais que des "difficultés de recrutement sur ces métiers demeurent", avec "80.000 emplois non pourvus, faute de profils adaptés".Ils citent notamment les "métiers de la maintenance des matériels, de l'exploitation et de la sécurité, du développement web".Le PIC doit permettre de former un million de jeunes "décrocheurs" et un million de demandeurs d'emploi peu qualifiés (11 milliards d'euros sur le quinquennat) et de renforcer la Garantie jeunes, dispositif d'accompagnement dédié aux jeunes désocialisés les plus éloignés de l'emploi (2,8 milliards d'euros).(©AFP / 05 avril 2018 09h02)