L’IFSN a actualisé sa directive «Mesurage de libération de matériaux et de secteurs de zones contrôlées»

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN met à jour ses exigences concernant le mesurage de libération de matériaux et de secteurs de zones contrôlées. La directive actuelle ENSI-B04 (IFSN-B04/f) sera remplacée par une nouvelle version. La consultation publique est maintenant ouverte et dure jusqu’au 30 juin 2018.La nouvelle version de cette directive, comme la précédente, est écrite en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Suva. Cela permet de s’assurer que les exigences concernant le mesurage de libération sont fixées de façon identique dans toute la Suisse.Une nouvelle version de la directive ENSI-B04 (IFSN-B04/f) « Mesure de libération de matériaux et de secteurs de zones contrôlées » s’était avérée nécessaire. Une des raisons de sa refonte trouve son origine dans la révision de l’ordonnance sur la radioprotection, qui a étendu son champ d’application. En même temps, les règles gérant la libération de matériaux provenant du Basic Safety Standards de l’AIEA et de la Basic Safety Standards Directive d’Euratom ont été intégrées au droit suisse. En particulier, les limites suisses de libération ont été harmonisées, de sorte qu’aucun problème ne peut être causé lors d’un passage de frontière par des matières ou des déchets libérés.Avec la désaffectation des centrales qui s’approche, en particulier celle de Mühleberg, différents éléments liés à la libération d’importantes quantités de matériel, ainsi que de halles et de bâtiments, doivent être réglés de manière approfondie. En fait par exemple partie la nouvelle formulation de méthodes de libération de matériaux et de lieux qui se base sur des mesures d’échantillon.Un autre aspect se rapporte à la procédure à suivre lors de la libération ou de l’évaluation de matériaux suite à leur stockage pour décroissance.The post L’IFSN a actualisé sa directive «Mesurage de libération de matériaux et de secteurs de zones contrôlées» appeared first on ENSI FR.