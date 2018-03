L’IFSN autorise le redémarrage de la tranche 1 de la centrale nucléaire de Beznau

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Après une interruption de trois ans, la tranche 1 de la centrale nucléaire de Beznau peut à nouveau entrer en service. L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN a octroyé lundi 19 mars 2018 le permis d'exécution correspondant.L'IFSN et l'Association suisse d'inspection technique (ASIT) ont inspecté régulièrement, pendant toute la période d'arrêt, les travaux de maintenance et d'entretien. Avant le redémarrage, les spécialistes de l'IFSN et les experts de l'ASIT se sont assurés que la tranche 1 de la centrale nucléaire de Beznau se trouve dans un bon état. Il n'y a pas d'élément s'opposant à une poursuite du fonctionnement sûr de la tranche 1.Il y a trois ans, lors de la révision annuelle principale, des mesures aux ultrasons ont révélé des indications dans la cuve de pression du réacteur de la tranche 1 qu'il a fallu obligatoirement évaluer. Axpo a pu prouver depuis que les inclusions découvertes dans l'acier de la cuve du réacteur n'influencent pas négativement la sécurité. L'IFSN a examiné son justificatif et l'a accepté.