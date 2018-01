L'Indien Ola, rival d'Uber, se lance en Australie

Le service de réservation de voitures avec chauffeur Ola, concurrent indien de l'Américain Uber, a annoncé mardi son lancement en Australie, sa première incursion à l'international.Lancé en Inde en 2011 et opérant dans les grandes villes de ce pays d'Asie du Sud, Ola revendique un milliard de trajets chaque année.Dans un communiqué, l'entreprise de Bangalore (sud) a indiqué qu'elle allait étendre "début 2018" ses opérations aux métropoles australiennes de Sydney, Melbourne et Perth."Nous sommes très excités de lancer Ola en Australie et voyons un potentiel immense pour l'écosystème de partage de trajets qui intègre la nouvelle technologie et l'innovation", a déclaré son PDG Bhavish Aggarwal, cité dans le communiqué.Les applications de VTC ont la cote dans les zones urbaines en Inde, malgré l'opposition des compagnies de taxis traditionnelles et des inquiétudes initiales sur la sécurité des passagers.Uber et Ola se mènent une bataille féroce pour gagner des parts du gigantesque marché indien, estimé à 10 milliards de dollars.Les deux sociétés sont soutenues par le groupe japonais SoftBank et se sont récemment diversifiées dans la livraison de nourriture, intensifiant leur rivalité.(©AFP / 30 janvier 2018 11h09)