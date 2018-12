L'Iran a élaboré un "mécanisme" pour vendre son pétrole à la Corée du Sud

Téhéran - L'Iran a finalisé un "mécanisme" permettant l'achat de pétrole iranien par Séoul après le rétablissement de sanctions américaines contre son secteur pétrolier, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Irna."Un mécanisme a été élaboré pour renouer avec les recettes des exportations du pétrole vers la Corée du Sud: les recettes d'exportation du pétrole iranien seront échangées contre l'importation de produits" coréens, a expliqué Hossein Tanhayi, à la tête de la Chambre de commerce Iran-Corée du Sud.Une "caisse commune" sera mise en place par les banques centrales coréennes et iraniennes afin de permettre cet échange, a-t-il ajouté sans autre précision.Le 5 novembre, le président américain Donald Trump a rétabli des sanctions contre les secteurs pétrolier et financier iraniens, après s'être retiré de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015.Washington a ensuite autorisé huit pays, dont la Corée du Sud, à continuer d'acheter temporairement du pétrole iranien.Alliée des Etats-Unis, la Corée du Sud a cependant mis fin à ses achats de pétrole iranien. Au cours des six premiers mois de l'année, Séoul achetait 285.000 barils par jour à l'Iran, selon l'agence Bloomberg.La Corée du Sud est le troisième partenaire commercial de Téhéran, après la Chine et les Emirats arabes unis.Alors qu'il avait atteint 12 milliards de dollars (10,60 milliards d'euros), le commerce bilatéral entre l'Iran et la Corée du Sud a chuté à 5,7 milliards de dollars, soit cinq milliards d'euros.(©AFP / 01 décembre 2018 10h02)