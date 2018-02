L'Iran accuse Israël de "mensonges", défend la riposte syrienne

Téhéran - L'Iran a accusé samedi Israël de "mensonges" et souligné le droit de la Syrie à la "légitime défense", en riposte à des raids israéliens lancés après l'interception selon l'Etat hébreu d'un drone présenté comme iranien."Les allégations à propos du survol d'un drone iranien sont trop ridicules", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghassemi."Pour couvrir ses crimes dans la région, les dirigeants israéliens recourent à des mensonges contre les autres pays", a-t-il ajouté. "La Syrie a le droit à la légitime défense" face à Israël.L'Iran est l'ennemi juré d'Israël et soutient militairement le régime syrien de Bachar al-Assad dans la guerre qui ravage depuis 2011 la Syrie, pays voisin de l'Etat hébreu.Israël a affirmé avoir mené le matin des attaques aériennes d'envergure en Syrie, frappant des cibles militaires syriennes mais aussi "iraniennes" après avoir intercepté dans la nuit un drone lancé de Syrie et présenté comme iranien.La défense anti-aérienne syrienne a tiré en direction des avions israéliens.Un avion de combat F16 s'est écrasé en Israël après avoir essuyé des tirs de la DCA syrienne, a indiqué l'armée israélienne sans qu'il apparaisse clairement si l'appareil a été touché ou s'il est tombé en raison d'une défaillance technique ou humaine."L'Iran n'a pas de présence militaire en Syrie et a envoyé uniquement des conseillers militaires en Syrie à la demande du gouvernement syrien", a encore déclaré M. Ghassemi.Dans un communiqué de leur commandement conjoint publié à Beyrouth, les forces alliées du régime syrien -dont le Hezbollah libanais et l'Iran- ont nié de leur côté toute violation de l'espace aérien israélien par un drone."Ce que dit l'ennemi israélien, que le drone le visait et est entré dans l'espace aérien de la Palestine occupée, n'est que mensonges", ont-elles indiqué en menaçant Israël "d'une réponse implacable" à "toute nouvelle agression".Selon le texte, les frappes israéliennes ont pris pour cible une "unité de drones", utilisées "pour la collecte d'informations dans la lutte contre les organisations terroristes, en premier lieu Daech", un acronyme en arabe du groupe Etat islamique (EI).Ces violences constituent la plus sérieuse confrontation entre intérêts israéliens et iraniens en Syrie.(©AFP / 10 février 2018 12h01)