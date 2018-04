L'OIAC annonce que ses experts commenceront à enquêter en Syrie samedi

La Haye - Des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sont en route pour la Syrie et commenceront leur travail samedi, a annoncé l'organisation jeudi.L'organisation "confirme que l'équipe d'enquête de l'OIAC est en route pour la Syrie et commencera son travail samedi 14 avril 2018", a-t-elle annoncé dans un communiqué publié à son siège de La Haye, alors que les Etats-Unis et leurs alliés accusent le régime d'avoir perpétré une attaque à l'arme chimique sur les rebelles occupant Douma, près de Damas, le 7 avril.Cette confirmation est intervenue après que l'ambassadeur syrien à l'ONU Bachar al-Jaafari a annoncé que les premiers experts de l'OIAC étaient attendus jeudi et vendredi en Syrie.Deux groupes de spécialistes "arriveront séparément en Syrie jeudi ainsi que demain, vendredi", a-t-il déclaré à des journalistes.L'OIAC doit se réunir lundi pour discuter de l'attaque chimique présumée perpétrée samedi à Douma, qui a fait au moins quarante morts."Nous faciliterons l'arrivée de l'équipe où qu'elle le veuille, à Douma, pour vérifier s'il y a eu ou non utilisation de substances chimiques", a déclaré M. al-Jaafari, qui s'exprimait avant la tenue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité consacrée à la menace d'une action militaire contre la Syrie, en représailles à l'attaque chimique présumée de Douma.Cette réunion a été convoquée à la demande de la Bolivie, qui a appuyé mardi la Russie - soutien indéfectible du régime de Damas - lors de votes au Conseil de sécurité concernant la situation en Syrie.Ce sera la première fois qu'un groupe d'experts de l'OIAC se déplacera en dehors de Damas depuis 2014. A l'époque, une équipe de l'organisation avait subi une attaque, qui avait fait un blessé.(©AFP / 12 avril 2018 16h37)