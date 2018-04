L'OIAC va envoyer une équipe à Douma pour enquêter sur l'attaque chimique présumée

La Haye - L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a annoncé mardi qu'elle allait envoyer "sous peu" une équipe d'investigation dans la poche rebelle de Douma, en Syrie, pour enquêter sur l'attaque chimique présumée qui a déclenché un tollé international.L'OIAC, qui a reçu une invitation officielle de Damas pour venir enquêter, "a demandé à la République arabe syrienne d'effectuer les arrangements nécessaires pour ce déploiement", a fait savoir l'organisation dans un communiqué."L'équipe se prépare à se déployer en Syrie sous peu", a-t-elle poursuivi, et le directeur général de l'OIAC Ahmet Uzumcu souhaite qu'elle "établisse les faits entourant ces allégations".Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont menacé le régime syrien de représailles, l'accusant d'avoir perpétré une attaque à l'arme chimique ayant fait des dizaines de morts samedi à Douma, la dernière poche rebelle dans la Ghouta orientale, près de Damas. La Syrie et son allié russe ont catégoriquement démenti.L'ambassade de Russie à La Haye, où se trouve le siège de l'OIAC, a indiqué qu'elle avait transmis à l'organisation une proposition de Moscou "pour lancer immédiatement l'enquête"."Tout retard dans cette inspection fera le jeu de ceux qui cherchent à utiliser les rumeurs au sujet de cet incident comme 'casus belli' pour leurs actions irresponsables en Syrie", a affirmé l'ambassade.L'annonce d'une enquête de l'OIAC à Douma survient alors que les Etats-Unis ont demandé un vote du Conseil de sécurité de l'ONU mardi à 19H00 GMT sur un projet de résolution instituant un mécanisme d'investigation sur le recours présumé aux armes chimiques en Syrie.(©AFP / 10 avril 2018 16h03)