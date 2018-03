L'OMC "clairement préoccupée" par le projet de taxes de Trump

Genève - L'Organisation mondiale du commerce est "clairement préoccupée" par le projet du président américain de taxer les importations d'acier et d'aluminium, a indiqué vendredi le patron de l'OMC en mettant en garde contre une "guerre commerciale"."L'OMC est clairement préoccupée par l'annonce des plans américains concernant les droits de douanes sur l'acier et l'aluminium", a affirmé Roberto Azevedo, dans une très rare déclaration écrite."Une guerre commerciale ne serait dans l'intérêt de personne", a-t-il également fait valoir.Pour le directeur général de l'OMC, "le risque d'escalade est réel, comme l'ont montré les premières réponses des autres" pays."L'OMC surveillera la situation de près", conclut-il.Donald Trump a affirmé jeudi qu'il annoncerait la semaine prochaine l'imposition de droits de douane de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium importés par les Etats-Unis.En réaction, la Commission européenne élabore une liste ciblée de produits américains qu'elle pourrait lourdement taxer afin d'envoyer "un message politique" si le président américain confirme son projet, a-t-on appris vendredi auprès d'une source européenne.(©AFP / 02 mars 2018 15h39)