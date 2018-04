L'OTAN salue la rencontre "encourageante" entre les deux Corées

Bruxelles - L'OTAN a qualifié vendredi d'"encourageante" la rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, tout en soulignant qu'il restait encore beaucoup à faire."C'est un premier pas. Il est encourageant, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travail difficile à venir", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation à Bruxelles."La chose la plus importante aujourd'hui est de se féliciter du fait qu'ils se sont rencontrés, et même s'il y a un long chemin à parcourir avant de parvenir à une solution complète à la crise et aux problèmes que nous voyons dans la péninsule coréenne, je pense qu'il s'agit d'une première étape très importante", a commenté M. Stoltenberg.Les dirigeants des deux Corées se sont engagés vendredi à oeuvrer en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et d'une paix permanente lors d'un sommet historique dans la Zone démilitarisée.Du côté de l'UE, le président du Conseil européen, Donald Tusk a tracé un parallèle entre la situation sur la péninsule coréenne et dans les Balkans, où il effectue une tournée. Il a estimé dans un tweet que les évolutions dans ces régions montraient que "l'impossible peut devenir possible et que cela dépend entièrement de la bonne volonté et du courage des individus".(©AFP / 27 avril 2018 12h09)