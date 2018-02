L'Oréal: nouvelle rentabilité record en 2017, carton en Asie

(développement)Paris (awp/afp) - Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal a publié jeudi un bénéfice net annuel de 3,58 milliards d'euros, en hausse de 15,3% sur un an, porté notamment par des ventes très dynamiques de sa division Luxe, en particulier en Asie.Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 26 milliards d'euros, en progression de seulement 0,7% à données publiées, mais de 4,8% à données comparables (à périmètre et taux de change constants), selon un communiqué.Cet écart provient notamment d'un impact négatif des taux de change de 1,3% sur les ventes, et de la cession en cours d'année de la marque The Body Shop au groupe brésilien Natura Cosméticos, pour 1 milliard d'euros.Sans The Body Shop, dont les difficultés bridaient la rentabilité globale du groupe, L'Oréal a pu signer une marge d'exploitation record l'an dernier, atteignant 18% du chiffre d'affaires contre 17,6% en 2016.L'Oréal compte bien améliorer ce record cette année: "Nous sommes confiants en notre capacité, pour une nouvelle année, de +surperformer+ le marché et de réaliser une croissance comparable significative de notre chiffre d'affaires, ainsi qu'une progression de notre rentabilité", a déclaré son PDG Jean-Paul Agon, cité dans le communiqué.La division L'Oréal Luxe a été le principal moteur, avec une progression de ses ventes annuelles de 10,6% à 8,47 milliards d'euros, ou de 10,5% à données comparables.La division de dermo-cosmétique Cosmétique Active a également signé une excellente performance, avec des ventes annuelles en hausse de 11,9%, ou de 5,8% à périmètre et taux de change constants, dépassant au passage le cap des deux milliards d'euros pour la première fois.En revanche, la principale division du groupe, celle des produits grand public, a été ralentie par les marchés américain et français "toujours difficiles", a souligné M. Agon. Cette division a généré 12,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 1% ou de 2,2% à données comparables.Au quatrième trimestre, les ventes globales du groupe ont atteint 6,5 milliards d'euros, en hausse de 0,7% ou de 5,5% à données comparables, tirées comme sur l'ensemble de l'année par L'Oréal Luxe et Cosmétique Active.Le conseil d'administration de L'Oréal a proposé un dividende de 3,55 euros au titre de 2017, contre 3,30 euros versés pour 2016, ainsi que le renouvellement du mandat de M. Agon pour quatre ans.afp/rp(AWP / 08.02.2018 18h50)