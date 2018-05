L'Oréal va commercialiser des parfums de la marque Valentino

Le géant mondial des cosmétiques L'Oréal et la griffe italienne Valentino ont signé un contrat de licence à long terme pour permettre au groupe français de commercialiser des parfums et produits de beauté sous la marque Valentino, selon un communiqué conjoint publié lundi.La nouvelle licence, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019, comprend "la création, le développement et la distribution" de produits signés Valentino. Le montant de l'accord n'a pas été divulgué."Valentino est une marque attractive pour les consommateurs de la génération des +millennials+ du monde entier et un parfait complément dans notre portefeuille de marques", a déclaré Nicolas Hieronimus, directeur général adjoint de L'Oréal.Le couturier Valentino a fondé sa maison de haute couture éponyme en 1960 à Rome. Il a fait ses adieux au monde de la mode en 2007. Valentino Donna, Valentino Uomo et Valentina sont les trois parfums les plus vendus de Valentino, d'après le communiqué."Nous sommes très enthousiastes de commencer cette nouvelle aventure ensemble avec L'Oréal pour continuer à développer notre activité beauté", a affirmé Stefano Sassi, PDG de Valentino. "Nous sommes convaincus que Valentino a un potentiel formidable sur cette catégorie, et que grâce à l'expertise inégalée de L'Oréal sur ce marché, nous allons pouvoir réaliser ce potentiel."La licence Valentino était détenue depuis 2009 par la société familiale espagnole Puig, spécialisée dans les parfums et cosmétiques, mais l'accord, qui vient à échéance en fin d'année, ne va donc pas être renouvelé."Valentino S.p.A et Puig ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat de licence sous lequel Puig a développé et distribué des parfums pour la marque Valentino", a déclaré la maison Valentino à l'AFP.Le groupe l'Oréal détient un portefeuille international de 34 marques.(©AFP / 28 mai 2018 10h29)