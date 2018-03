L'Otan élabore une définition de l'état de cyberguerre (général américain)

Washington - Les pays de l'Otan réfléchissent à une définition de l'état de cyberguerre pour avoir les moyens de répondre militairement à une éventuelle cyberattaque de la Russie sur leurs infrastructures, a indiqué jeudi un haut responsable militaire de l'Alliance atlantique."Ils sont en train de (...) travailler à une définition de ce qui pourrait déclencher l'Article 5" du traité fondateur de l'Alliance atlantique, qui prévoit que les pays membres volent au secours d'un allié en cas d'agression, a indiqué au Congrès américain le général Curtis Scaparrotti, commandant suprême des forces alliées en Europe.Les activités déstabilisatrices de la Russie en Europe restent "au-dessous du niveau du conflit", a ajouté le général américain, qui témoignait devant une commission du Sénat.Moscou opère en général de façon "ambiguë, ce qui risque de rendre une décision difficile", a-t-il poursuivi. "Mais je dirais que les pays de l'Otan en sont conscients et qu'ils y travaillent"."J'ai vu les discussions et je pense qu'ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose qui serait une attaque méritant l'article 5", a-t-il précisé alors qu'un élu lui demandait si les pays européens ne risquaient pas de se diviser sur la question.Si l'Otan parvient à s'accorder sur une définition,"nous pourrons avoir une plus grande agilité, une plus grande flexibilité sur la réponse à apporter", a conclu le général Curtis Scaparrotti.L'Otan considère depuis 2016 le cyberespace comme un "domaine opérationnel". Par conséquent, "une cyberattaque peut déclencher l'article 5" du traité fondateur de l'Alliance, qui prévoit que les pays membres volent au secours d'un allié en cas d'agression, rappelait en novembre le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.(©AFP / 15 mars 2018 21h55)