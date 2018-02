L'UE appelle Varsovie et les Baltes à accélérer leur projet d'interconnexion

Riga - La Pologne et les pays baltes doivent dresser d'ici à juin un projet commun de synchronisation de leurs réseaux d'électricité avec le reste de l'Union européenne, a demandé vendredi à Riga Maros Sefcovic, vice-président de la Commission en charge de l'Union de l'énergie.Ce projet fait partie de la stratégie européenne visant à sécuriser les provisions en énergie pour l'ensemble des pays membres à l'époque de l'insécurité mondiale et à rendre le continent moins vulnérable à d'éventuelles crises."Nous devons achever cette synchronisation de vos réseaux d'électricité avec le réseau d'Europe centrale", a souligné M. Sefcovic, lors d'une session "questions-réponses" organisée à Riga."La synchronisation ne sera pas un exercice bon marché, mais elle est très importante et nous devons la faire", a-t-il insisté."Si nous avions une bonne décision consensuelle, soutenue par tous les quatre pays d'ici à juin, nous pourrions apporter ensuite des propositions nécessaires et l'assistance financière".Les trois pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont été occupés par l'Union soviétique jusqu'à 1991 et restent rattachés au réseau énergétique russe, ce qui les expose à de potentielles coupures par Moscou.Pour réduire leur dépendance de la Russie, la Commission européenne veut connecter les pays baltes au reste de l'UE via le réseau polonais.Le premier pas a été fait en 2016 avec la construction de l'interconnexion "LitPol" entre la Lituanie et la Pologne mais des liens supplémentaires sont nécessaires pour en assurer la synchronisation complète.(©AFP / 02 février 2018 16h05)