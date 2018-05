L'UE demande à l'Italie "une réponse crédible" sur sa dette publique

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a appelé mercredi l'Italie à apporter "une réponse crédible" sur sa dette publique, qui est la deuxième plus élevée de la zone euro après la Grèce, alors que le pays s'apprête à être dirigé par un gouvernement populiste."La dette italienne est une question importante pour l'avenir de l'Italie (...) Cela nécessite une réponse crédible et comme amoureux de l'Italie et amis des Italiens, nous devons y être attentifs", a déclaré M. Moscovici, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.(©AFP / 23 mai 2018 13h05)