L'UE est "déterminée à préserver" l'accord nucléaire iranien (Mogherini)

Rome - L'UE est "déterminée à préserver" l'accord nucléaire iranien et "regrette" la décision du président américain Donald Trump de s'en retirer, a déclaré mardi soir à Rome la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.Le Plan d'action conjoint (JCPOA, le nom officiel de l'accord nucléaire iranien) "répond à son objectif qui est de garantir que l'Iran ne développe pas des armes nucléaires, l'Union européenne est déterminée à le préserver", a estimé Mme Mogherini, lors d'une brève déclaration à la représentation de la Commission européenne à Rome."Ne laissez personne démanteler cet accord. C'est l'une des plus belles réussites jamais réalisées de la diplomatie, et nous l'avons construite ensemble", at-elle exhorté, en s'adressant aux dirigeants et citoyens iraniens."Restez fidèles à vos engagements et nous resterons fidèles aux nôtres. Et ensemble, avec le reste de la communauté internationale, nous préserverons cet accord nucléaire", a insisté l'Italienne.En outre, la haute-représentante de l'UE pour les Affaires étrangères s'est dite "particulièrement inquiète" de l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre Téhéran par le président Trump."La levée des sanctions liées au nucléaire est une part essentielle de l'accord. L'UE a souligné maintes fois que la levée de ces sanctions a eu un impact positif sur les relations commerciales et économiques avec l'Iran, y compris en apportant des bénéfices cruciaux au peuple iranien", a plaidé Mme Mogherini.En annonçant le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire iranien", M. Trump a promis le rétablissement des sanctions contre Téhéran qui avaient été levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire.Le locataire de la Maison Blanche n'a donné aucune précision sur la nature des sanctions qui seraient rétablies et à quelle échéance mais il a mis en garde : "tout pays qui aidera l'Iran dans sa quête d'armes nucléaires pourrait aussi être fortement sanctionné par les Etats-Unis"."L'UE est déterminée à agir conformément à ses intérêts sécuritaires et à protéger ses investissements économiques", a répondu la cheffe de la diplomatie européenne.L'UE a participé à la conclusion du Plan d'action conjoint signé à Vienne en juillet 2015 après des années d'âpres négociations entre l'Iran et le groupe 5+1 (Allemagne, Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie). Aux termes de l'accord, Téhéran a accepté de geler son programme nucléaire jusqu'en 2025."Aussi longtemps que l'Iran continue à appliquer ses engagements liés au nucléaire, comme il le fait jusqu'à présent, l'Union européenne restera engagée à la poursuite de la mise en oeuvre complète et effective de l'accord nucléaire", a assuré la haute-représentante.Mardi soir, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont dit "regretter la décision américaine de sortir de l'accord nucléaire" iranien et ont fait part de leur "détermination à assurer la mise en oeuvre de l'accord", dans un communiqué conjoint.Dans un tweet, le président du Conseil européen (représentant les 28 Etats membres), Donald Tusk, a promis une "approche européenne unie" et précisé que les dirigeants européens aborderaient la crise nucléaire iranienne mais aussi la guerre commerciale qui menace avec les Etats-Unis lors de leur sommet la semaine prochaine à Sofia.(©AFP / 08 mai 2018 19h54)