L'UE met en garde contre le protectionnisme, "plus grand risque" pour la zone euro

La Commission européenne a mis en garde jeudi contre le protectionnisme, "le plus grand risque" pour l'économie de la zone euro, tout en confirmant pour l'instant ses prévisions de croissance pour 2018 et 2019."Le risque le plus grand qui pèse sur ces perspectives optimistes est le protectionnisme qui ne doit pas devenir la nouvelle normalité", a averti le Commissaire européen à l'Economie, Pierre Moscovici."Cela ne ferait que nuire à ceux de nos citoyens qu'il nous faut protéger le plus", s'est-il inquiété.La Commission européenne a cependant maintenu les prévisions de croissance pour la zone euro qu'elle avait données le 7 février dernier. Pour 2018, elle s'attend à une hausse du Produit Intérieur Brut (PIB) de 2,3%, suivi d'un léger tassement en 2019 à 2,0% après avoir engrangé en 2017 sa meilleure croissance depuis dix ans à 2,4%.Pour l'UE et ses 28 Etats membres, ces prévisions sont exactement les mêmes.L'Union est toujours sous la menace d'une guerre commerciale avec les USA, après avoir été lundi une nouvelle fois exemptée provisoirement des droits de douanes sur l'acier et l'aluminium par la Maison Blanche.En raison de son ouverture, la zone euro, et en tête l'Allemagne, serait particulièrement vulnérable si les risques de protectionnisme venaient à se matérialiser.(©AFP / 03 mai 2018 11h56)