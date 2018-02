L'UE reconnaît que la défense commune est une mission pour l'Otan seule (Mattis)

Bruxelles - Les alliés européens ont reconnu que la défense commune est une mission pour l'Otan et pour "l'Otan seule", a affirmé jeudi le secrétaire à la Défense américain Jim Mattis à l'issue d'une réunion au siège de l'Alliance à Bruxelles."Il y a un accord clair pour inclure dans le document de l'UE que la défense commune est une mission pour l'Otan et pour l'Otan seule", a déclaré M. Mattis au cours d'une conférence de presse après une discussion sur l'initiative européenne de défense."Je pense que les doutes qui devaient être dissipés hier ont été dissipés d'une manière très importante", a souligné la ministre de la Défense espagnole María Dolores de Cospedal au cours d'un point de presse.La délégation américaine avait exprimé de sérieuses réserves sur la relance de l'Europe de la défense européenne avant la réunion de Bruxelles. Le Canada, la Norvège, l'Islande et l'Albanie ont également fait part de leurs préoccupations, selon une source diplomatique au sein de l'Otan"L'initiative européenne ne doit pas enlever des activités et des moyens à l'Otan", avait notamment mis en garde Katie Wheelbarger, chargée de la sécurité internationale au ministère américain de la Défense, avant la visite de Jim Mattis à Bruxelles.Le secrétaire générale de l'Otan Jens Stoltenberg s'était également fait l'écho de ces inquiétudes. "L'UE ne doit pas se substituer à ce que fait l'Otan" et elle "ne doit pas fermer ses marchés de défense" aux Américains et aux autres pays non membres de l'UE, avait-il averti.La représentante de la diplomatie européenne Federica Mogherini a été invitée mercredi soir à un diner de travail pour expliquer l'initiative européenne."Ce diner a été très constructif", a-t-on assuré à l'Otan et au sein de l'UE."La coopération et le fait qu'il existe deux organisations comme l'UE et l'OTAN qui peuvent travailler ensemble (...) a été évidente hier soir lors du dîner" avec Mme Mogherini, a pour sa part expliqué la ministre espagnole, en parlant de "voies complémentaires, et non parallèles, en termes de politique de sécurité, de politique de défense et de coopération".La Coopération structurée européenne (CSP), lancée en décembre 2017 par 25 pays de l'UE, doit leur permettre de développer conjointement des capacités de défense et d'investir dans des projets communs. Un Fonds européen de la Défense est censé générer un investissement total dans le développement des capacités de défense de cinq milliards d'euros après 2020.(©AFP / 15 février 2018 11h59)