L'Uruguay refuse l'asile à l'ex-président péruvien Garcia, soupçonné de corruption

Lima - Montevideo a annoncé lundi qu'il refusait la demande d'asile de l'ancien président péruvien Alan Garcia, réfugié depuis la mi-novembre à l'ambassade d'Uruguay à Lima après avoir été interdit de sortie du territoire le temps d'une enquête pour corruption.Après examen du dossier, "nous n'avons pas accordé la demande d'asile", a déclaré le chef de l'Etat uruguayen Tabaré Vazquez lors d'une conférence de presse à Montevideo.A Lima, Alan Garcia a quitté l'ambassade uruguayenne où il se trouvait depuis une quinzaine de jours, a annoncé dans la foulée le chef de la diplomatie péruvienne Néstor Popolizio."Je suis à mon domicile à disposition" de la justice, a fait savoir quelques heures après l'ancien chef de l'Etat dans une déclaration lue par un de ses collaborateurs.Celui qui a présidé le Pérou à deux reprises est soupçonné d'être impliqué dans le gigantesque scandale de pots-de-vin versés dans plusieurs pays d'Amérique du Sud par le géant brésilien des travaux publics Odebrecht.M. Garcia est plus précisément accusé d'avoir perçu de l'argent illégalement à l'occasion de la construction d'une ligne de métro dans la capitale au cours de son second mandat (2006 à 2011).Odebrecht a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin à des officiels péruviens au cours de trois présidences.En novembre, un tribunal de Lima avait prononcé une interdiction de sortie du territoire de 18 mois à l'encontre de l'ex-président social-démocrate, qui réside en Espagne. Il était arrivé au Pérou peu avant pour témoigner devant la justice.La presse a en outre affirmé qu'Alan Garcia avait reçu 100.000 dollars - provenant de fonds illégaux d'Odebrecht - en paiement d'une conférence donnée devant des entrepreneurs brésiliens à Sao Paulo en mai 2012."J'accepte la demande d'interdiction de sortie du pays", avait déclaré Alan Garcia à des journalistes à Lima. Il avait précisé avoir chargé son avocat de communiquer sa décision "par écrit, au juge et au parquet", assurant qu'il avait déclaré l'argent reçu pour cette conférence.(©AFP / 03 décembre 2018 19h45)