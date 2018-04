L'accord Mediaset-Sky devra être examiné avec attention par les autorités (Tim)

TELECOM ITALIA

MEDIASET SPA

21ST CENTURY FOX

VIVENDI

SKY

Milan - Le directeur général de Telecom Italia (Tim), Amos Genish, a estimé mercredi que l'alliance entre Mediaset et Sky Italia devrait être examinée "avec attention" par les autorités afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à davantage de concentration dans le secteur télévisé.Cet accord surprise avec le groupe de Rupert Murdoch a été annoncé vendredi soir par Mediaset, société appartenant à la famille du magnat Silvio Berlusconi.En réaction, le titre Mediaset a gagné 3,18% lundi puis encore 6,43% mardi à la Bourse de Milan.L'alliance prévoit que les chaînes cinéma et séries de Mediaset soient mises à disposition des abonnés de Sky Italia, ce qui devrait générer une augmentation de l'audience et donc des revenus publicitaires de Mediaset.Sky Italia pourra en outre utiliser la plateforme technologique du bouquet payant Mediaset Premium pour recruter des abonnés pour le numérique terrestre. Cela permettra à Sky Italia de créer sa propre offre de télévision payante sur le numérique terrestre, combinant Sky, Fox et neuf chaînes de Mediaset.Le groupe de la famille Berlusconi a précisé que Sky avait une option pour acquérir la nouvelle société créée dans laquelle les actifs de Premium seraient transférés -- ce qui signifierait une fusion de Premium avec Sky et une disparition de ce bouquet déficitaire.Cette alliance représente un succès pour M. Berlusconi et un revers pour Vivendi, le premier actionnaire de Telecom Italia.Le groupe de Vincent Bolloré, qui rêvait de construire un Netflix européen, est en effet à couteaux tirés avec Mediaset depuis qu'il a renoncé en juillet 2016 à acquérir Premium, malgré un accord signé quelques mois plus tôt entre les deux groupes."Nous n'avons pas beaucoup de détails sur la coopération Sky-Mediaset et nous attendons de voir comment il fonctionnera. Je crois que les autorités devront examiner l'alliance attentivement afin d'éviter qu'elle ne donne lieu à une concentration encore plus grande que celle existant" aujourd'hui, a affirmé Amos Genish dans une interview au quotidien La Stampa.Il a en outre déclaré ne "pas être d'accord avec ceux qui disent que l'alliance rendra plus difficile la convergence prévue dans (son) nouveau plan industriel".Concernant les droits télévisés de la Serie A de football, il a jugé qu'après l'accord entre Mediaset et Sky, l'espagnol Mediapro --à qui ont été attribués les droits-- "avait encore plus d'intérêt à dialoguer avec Tim".cco/fcc/php(©AFP / 04 avril 2018 08h07)