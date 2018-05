L'action Aryzta n'a pas encore touché le fond

Zurich (awp) - L'action Aryzta se reprenait quelque peu vendredi à la Bourse suisse, après avoir plongé de pas moins de 27% la veille suite à un nouvel avertissement sur résultat, le second de l'année. Plusieurs analystes ont cependant révisé à la baisse leurs objectifs de cours pour le titre du boulanger industriel zurichois.Après une ouverture en baisse, l'action Aryzta lâchait dans les premiers échanges jusqu'à 3,9%, avant de se reprendre quelque peu pour noter à 15,21 francs vers 10h40, soit un infime repli de 0,07%. Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de deux tiers de sa valeur. Jeudi, il a affiché un plus bas historique de 14,05 francs.Analyste à la banque Vontobel, Jean-Philippe Bertschy peine à comprendre comment la direction du boulanger industriel zurichois, après les résultats de l'exercice 2017/18, a pu ignorer l'ampleur des défis à relever ainsi que le temps nécessaire pour résoudre les difficultés. Le plan de restructuration annoncé jeudi ressemble davantage à un programme d'urgence lancé en dernière minute, vu le manque de détails.Selon M. Bertschy, la situation financière alarmante d'Aryzta pourrait conduire certains gros clients à rechercher des alternatives. Le plus grand défi consiste désormais à restaurer la confiance des investisseurs.Goldman Sachs a pour sa part relevé sa recommandation concernant l'action Aryzta de "vendre" à "neutre", lui apportant un peu d'oxygène. Mais l'analyste de la banque américaine John Ennis émet aussi quelques doutes: même si le programme de réduction des coûts va permettre d'améliorer le bénéfice, l'analyste juge peu probable qu'Aryzta puisse remplir l'objectif visé d'une diminution des charges de 200 millions d'euros.ra/vj(AWP / 25.05.2018 10h46)