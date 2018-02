L'action Rovio (Angry Birds) s'effondre sur de mauvaises prévisions

ROVIO

Helsinki - Le groupe finlandais Rovio, créateur du jeu vidéo Angry Birds, a annoncé jeudi des prévisions de ventes et de rentabilité en 2018 qui ont déçu les investisseurs et fait chuter son titre en Bourse.Peu après 10H30 GMT, le titre du groupe perdait plus de 44%, à 5,5 euros à la Bourse d'Helsinki, dans un marché en baisse de 0,86%.Rovio table sur un chiffre d'affaires compris entre 260 et 300 millions d'euros pour l'exercice en cours, après 297 millions d'euros l'an dernier.Il prédit également une marge opérationnelle Ebit de 9 à 11% pour l'année en cours, contre 10,6% en 2017.En 2018, le Finlandais espère toutefois se relancer avec le film "Angry Birds".Il mise aussi sur les recettes afférentes au nouveau jeu "Angry Birds Match", lancé en août 2017 et qui pourrait être "l'un des jeux les plus performants de la société", selon le PDG, Kati Levoranta.Le groupe a fait son entrée à la Bourse d'Helsinki fin septembre. Il avait été valorisé à 950 millions d'euros.Plongé dans le rouge en 2015 après des années de faste lié au succès du jeu Angry Birds, Rovio avait dû se séparer d'un tiers de ses employés. Il a bénéficié de la sortie du film éponyme en 2016 pour redonner du lustre à sa marque.Réalisé avec Sony Entertainment, ce long métrage a rapporté près de 350 millions de dollars dans le monde.Outre les jeux vidéo, Rovio gère des parcs à thème "Angry Birds" dans plusieurs pays, dont la Finlande, la Chine et l'Espagne, et supervise la publication dans une douzaine de langues de livres jeunesse sur les fameux oiseaux.Le groupe doit publier ses résultats définitifs pour le quatrième trimestre et l'année 2017 le 2 mars.hdy/gab/pid(©AFP / 22 février 2018 10h59)