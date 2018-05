L'activité de Neurones progresse au premier trimestre

NEURONES

Paris - La société française de conseil et services informatiques Neurones a publié mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 1,9% à 124,1 millions d'euros au premier trimestre et a annoncé ses objectifs annuels.En données organiques (à périmètre et taux de changes constants), l'activité a progressé de 5,8% sur les trois premiers mois de l'année, a précisé le groupe dans un communiqué.Le résultat opérationnel du trimestre s'établit pour sa part à 8,4% du chiffre d'affaires.La société basée à Nanterre, dans la région parisienne, s'est par ailleurs fixé pour l'ensemble de l'année 2018, l'objectif d'un chiffre d'affaires "autour de 490 millions d'euros", ainsi qu'un résultat opérationnel "d'environ 9% du chiffre d'affaires".Neurones, qui emploie plus de 5.100 personnes, avait réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 485 millions d'euros, pour un résultat opérationnel de 44,9 millions d'euros, soit une marge de 9,3%.as/liu/eb(©AFP / 09 mai 2018 17h08)