L'activité de construction s'est montrée stable au deuxième trimestre

Zurich (awp) - L'activité dans le secteur de la construction est demeurée stable au deuxième trimestre 2018. L'indice de la branche établi par Credit Suisse et la Société suisse des entrepreneurs (SSE) s'est affiché à 142 points, comme trois mois auparavant. Il a en revanche progressé de deux points en comparaison annuelle.L'indice du bâtiment devrait progresser de 1% par rapport au trimestre précédent. Dans le génie civil, une baisse de 1,6% des chiffres d'affaires corrigées des variations saisonnières est attendue, indiquent mercredi le numéro deux bancaire helvétique et l'association faîtière de la construction.Le secteur du génie civil a exécuté une part considérable de son carnet de commandes au cours des derniers trimestres et devrait poursuivre sur la voie de la normalisation jusqu'à la fin 2018, selon le communiqué.Principal moteur de la croissance de ces dernières années, la construction de logements semble également atteindre progressivement ses limites. La correction ne devrait toutefois pas être imminente, du fait du niveau élevé des carnets de commandes et des nouvelles demandes de permis de construire, estiment Credit Suisse et la SSE.Le redressement de la construction industrielle et commerciale profite pour sa part largement de l'actuelle dynamique économique et stimule le secteur du bâtiment. Le produit intérieur brut (PIB) est attendu en hausse de 2,2% dans le courant de l'année, rappelle les auteurs de l'étude.Cette dynamique profite au secteur principal de la construction également, "au détriment toutefois d'un nouvel accroissement des déséquilibres sur le marché immobilier". Une correction "devrait un jour ou l'autre frapper durement le secteur", avertissent les auteurs Credit Suisse et la SSE.tn/vj(AWP / 23.05.2018 10h07)