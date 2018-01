L'administration Trump veut étendre les autorisations de forages offshore

Washington - L'administration Trump a fait part jeudi de son intention d'ouvrir la quasi-totalité du littoral des Etats-Unis à l'exploitation du pétrole et du gaz offshore y compris au large de la Californie et de la Floride.Cette mesure reviendrait notamment sur des dispositions de protection du littoral prises par Barack Obama, le prédécesseur de Donald Trump arrivé au pouvoir il y a un an. La décision annoncée jeudi, qui s'appliquerait à compter de 2019 avec un étalement sur cinq ans, concerne 90% des eaux littorales américaines.(©AFP / 04 janvier 2018 18h41)