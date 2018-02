L'aéroport de Dubaï reste le numéro 1 mondial (88,2 millions de passagers)

Dubaï - Pour la quatrième année consécutive, l'aéroport international de Dubaï a confirmé en 2017 sa position de leader mondial pour le nombre de passagers internationaux avec un nouveau record de 88,2 millions de voyageurs, a annoncé lundi le groupe Dubai Airports.Le principal aéroport de cet émirat du Golfe, situé entre l'Europe et l'Asie, a vu sa fréquentation augmenter de 5,5% par rapport à 2016, précise un communiqué.En 2017, 88,2 millions de passagers sont passés par l'aéroport international de Dubaï, alors qu'ils avaient été 83,6 millions l'année précédente.Plateforme d'Emirates, l'une des plus grandes compagnies aériennes internationales, l'aéroport de Dubaï était devenu le premier du monde en termes de passagers lorsqu'il avait surpassé celui de Londres-Heathrow en 2014.Le record de 2017 a été battu en dépit de l'interdiction temporaire des ordinateurs en cabine imposée en mars par les Etats-Unis sur certains vols en provenance de pays arabes et de la Turquie.En 2017, l'Inde est restée la principale destination depuis Dubaï avec 12 millions de passagers (+5,4% par rapport à 2016). Une importante communauté expatriée indienne réside aux Emirats arabes unis.Le Royaume-Uni est devenu la deuxième destination avec 6,4 millions de passagers (+6,7%), dépassant de justesse l'Arabie saoudite qui a totalisé 6,3 millions de passagers (+4,6%).Les deux principaux marchés ayant connu une forte progression sont la Russie, avec 1,3 million de passagers (+28%), et la Chine, avec 2,2 millions de passagers (+19,4%).Pour les villes, Londres est restée la destination numéro 1, avec 4 millions de passagers, suivie par Bombay (2,4 millions) et Jeddah (2,1 millions).Le patron de Dubai Airports, Paul Griffiths, a dit s'attendre à un chiffre de 90,3 millions de passagers en 2018.Il a précisé que des aménagements allaient être effectués pour augmenter progressivement la capacité annuelle de l'aéroport à 118 millions de passagers.(©AFP / 05 février 2018 07h45)