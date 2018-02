L'aéroport de Londres-City doit rouvrir mardi

Londres - L'aéroport de Londres-City, le plus proche du centre de la capitale britannique, devrait rouvrir mardi, après être resté fermé lundi à la suite de la découverte d'une bombe d'une demi-tonne datant de la Seconde Guerre mondiale."Nous pensons que l'aéroport pourra ouvrir normalement demain" mardi, a déclaré son dirigeant Robert Sinclair dans un communiqué.Tous les vols ont été annulés lundi, affectant 16.000 passagers, et certains avions ont été déviés vers les aéroports londoniens de Stansted et Southend.Un périmètre avait été mis en place dès dimanche soir pour permettre le déroulement des opérations de déminage, conditionnées aux marées de la Tamise.La bombe allemande non explosée a été découverte dimanche vers 05H00 GMT lors de travaux près d'un dock situé à proximité de l'unique piste d'atterrissage de l'aéroport, à côté de la Tamise, a indiqué la police.Elle a précisé lundi que l'obus de 500 kilogrammes et 1,5 mètre de long environ se trouvait dans "un lit de vase dense".Environ 500 personnes ont été évacuées des logements alentours et relogées dans des hébergements temporaires, ont indiqué les autorités du district de Newham dans un communiqué.Situé dans l'est de Londres, non loin du quartier des affaires de Canary Wharf, l'aéroport Londres-City assure des vols court-courriers. Cinquième aéroport de la capitale britannique, il a accueilli 4,5 millions de passagers en 2017, principalement pour des déplacements professionnels.Des milliers de bombes se sont abattues sur Londres durant le "Blitz" conduit par la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, entre septembre 1940 et mai 1941.(©AFP / 12 février 2018 17h10)