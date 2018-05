L'aéroport de Milan lorgne sur la Suisse

Genève (awp) - L'aéroport de Milan veut se profiler de plus en plus comme une alternative aux prestations offertes par les homologues suisses dans le domaine de l'aviation générale. L'exploitant SEA va étendre son concept "luxe" au tarmac de Malpensa d'ici 2019. Cette offre, fournie à quelques kilomètres de l'aéroport de Lugano, visera aussi la clientèle helvétique.L'aviation générale regroupe toutes les activités non couvertes par le transport commercial de passagers et de fret. Elle englobe les aviations d'affaires, sportive, de loisir ou encore le sauvetage, entre autres."L'inauguration prochaine de Milano Malpensa Prime offre bien sûr des opportunités majeures de reprendre du trafic d'aviation générale qui gravite actuellement ailleurs", a indiqué mercredi à AWP Giulio De Metrio, directeur opérationnel de SEA et président de la filiale SEA Prime.L'autre tarmac milanais, celui de Linate au coeur du chef-lieu lombard, offre déjà le concept "Prime", destiné à une clientèle d'affaires aisée, voire riche.M. De Metrio reconnaît que Milan agit comme un "aimant" naturel pour les pays limitrophes mais se garde bien de toute agressivité vis-à-vis de l'aéroport d'Agno, en proie à des difficultés. "Notre projet ne vise pas à mettre en difficulté Lugano ou d'autres sites. Chaque aéroport a sa vocation, Malpensa a le sien."Genève, Zurich et Bâle se situent également dans le bassin d'influence de l'aéroport milanais, selon le responsable. "Mais cela ne veut pas dire que nous allons mener une guerre contre Genève ou Zurich", a-t-il averti, lors du salon de l'aviation Ebace à Genève Palexpo."Pas une concurrence""Ce n'est pas une concurrence stricto sensu. C'est une extension de la gamme de services qui attirera plus de trafic, de la Suisse notamment, qui est un marché important", a renchéri Chiara Dorigotti, directrice générale de SEA Prime.Les deux dirigeants insistent sur la nécessité de stimuler la demande en proposant de nouveaux services, avant de penser aux parts de marché.Le trafic suisse représente 10% de l'ensemble des mouvements enregistrés sur les aéroports de Malpensa et Linate. Giulio De Metrio s'attend à une augmentation des passagers helvétiques grâce à la réduction du temps de trajet ferroviaire entre Zurich et Milan.A fin février, les trajets aériens entre l'Italie et la Suisse ont crû de 19,8% sur un an, selon des chiffres de l'agence spécialisée WingX et reproduits par SEA.L'offre Milano Prime, attendue à Malpensa pour le printemps 2019, comprend notamment des services de manutention, de conciergerie et des hangars. Afin d'étoffer cette gamme, SEA Prime va investir 22 millions d'euros (25,3 millions de francs) sur ses deux sites milanais.Société exploitante des aéroports de Milan, SEA a transporté en 2017 32 millions de passagers et généré un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros (834,5 millions de francs). Le groupe est contrôlé à hauteur de 55% par la Ville de Milan.fr/al(AWP / 30.05.2018 16h30)