L'affolement gagne Wall Street, le Dow Jones perd plus de 6%

L'affolement gagnait Wall Street lundi, où l'indice vedette Dow Jones a chuté de plus de 1.500 points, soit plus de 6%, dans un marché fébrile face à la hausse des taux d'intérêt après plusieurs mois d'euphorie boursière.Vers 20H05 GMT, le Dow Jones Industrial Average est descendu jusqu'à 23.923,88 points, quand l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait dans le même temps 2,65% et l'indice élargi S&P 500 cédait 3,40%.Ce repli, entamé la semaine dernière, a été déclenché par un regain de nervosité face à la hausse des taux d'intérêt.Signe de l'inquiétude ambiante, l'indice VIX, qui mesure la volatilité sur le S&P 500, s'affichait à son plus haut niveau depuis début 2016.L'annonce d'une augmentation importante des salaires en janvier aux Etats-Unis a ravivé vendredi les craintes d'inflation et la possibilité de voir la banque centrale américaine (Fed) relever plus rapidement que prévu ses taux.Cette possibilité a fait bondir les rendements sur le marché obligataire, le taux d'emprunt à dix ans grimpant notamment lundi jusqu'à 2,88%, son plus haut niveau depuis 2014.Cette évolution rend plus cher le coût des emprunts aussi bien pour les entreprises que pour les investisseurs et offre aux courtiers un placement désormais un peu plus rémunérateur et moins risqué que le marché des actions."Pendant plusieurs années, le marché des actions était un peu la seule destination" pour les investisseurs souhaitant des rendements plus élevés, les actions "sont devenues un peu sur-évaluées", a commenté Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors.Les marchés ont en effet enchaîné les records ces derniers mois et de nombreux observateurs prévenaient depuis plusieurs mois de l'imminence d'une correction."La question maintenant est de savoir si les investisseurs qui ont ces derniers mois profité de chaque mouvement de repli pour faire des achats à bon compte vont encore une fois refaire leur apparition ou s'ils vont rester en retrait", a remarqué JJ Kinahan, spécialiste des marchés pour la plateforme de courtage TD Ameritrade.(©AFP / 05 février 2018 21h21)