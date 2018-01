L'américain ADM approche à son tour Bunge (presse)

New York (awp/afp) - Le géant américain du négoce des céréales et matières premières agricoles Bunge, déjà approché par son rival suisse Glencore, a reçu une marque d'intérêt de l'autre mastodonte du secteur, ADM, rapporte vendredi le Wall Street Journal.Citant des sources anonymes, le quotidien des milieux d'affaires américains affirme que rien n'a pour l'instant filtré sur les détails financiers de cette approche et il n'est pas certain que les discussions entre les deux groupes aboutissent à quelque chose de concret.Cette marque d'intérêt pourrait toutefois avoir des conséquences sur un accord tacite conclu entre Bunge et Glencore en mai, selon lequel ce dernier ne lancerait pas d'offre publique d'achat (OPA) hostile sur le premier. Cet accord expire dans les prochaines semaines.A Wall Street, ces informations ont fait bondit de 11,37% à 10,91 dollars l'action Bunge vendredi. L'entreprise a ainsi terminé la séance avec une capitalisation boursière de 10,91 milliards de dollars, contre 22,91 milliards à ADM.Une bataille pour Bunge se profile entre Glencore et ADM (Archer Daniels Midland), l'un des géants de la transformation et du négoce des céréales et matières premières agricoles dans le monde.Glencore avait annoncé en mai avoir approché Bunge, qui a des activités dans une quarantaine de pays et fait partie des quatre "ABCD" du secteur mondial des négociants et producteurs de céréales et oléagineux (avec ADM, Cargill, et Louis Dreyfus).Les experts anticipent depuis des mois une consolidation des industries céréalières et oléagineuses mondiales afin de faire face à l'accumulation des stocks de céréales et oléagineux non commercialisés, notamment en Amérique du sud.afp/rp(AWP / 19.01.2018 22h59)