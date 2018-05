L'américain Harbour Energy revoit à la hausse son offre de rachat de Santos

EXXONMOBIL

Sydney - Le fonds d'investissement américain Harbour Energy a revu à la hausse son offre de rachat du géant énergétique australien Santos pour prendre en compte la hausse du baril, proposant désormais 10,9 milliards de dollars américains.Santos, acteur majeur dans les secteurs du gaz naturel et du pétrole, avec notamment des actifs en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a expliqué lundi avoir reçu une proposition de rachat de 5,21 USD par action, contre 4,98 USD dans la précédente offre faite début avril.Santos a précisé que cette proposition était à l'étude et que le groupe tiendrait les actionnaires informés.Cette annonce faisait grimper le cours de l'action de 1,52% à 6,34 AUD en début d'après-midi à la Bourse de Sydney.Harbour Energy avait auparavant indiqué que l'opération serait financée à l'aide d'une créance garantie de 7,75 milliards USD.L'an dernier, Santos avait rejeté une première proposition de rachat de l'investisseur américain, qui avait proposé 4,55 AUD par action. La dernière proposition est équivalente à 6,95 AUD par action.Santos a des participations dans la production pétrolière et gazière de plusieurs pays, dont l'Indonésie et le Vietnam.Mais parmi ses principaux actifs figure une part de 13,5% dans un gigantesque projet de gaz naturel liquéfié d'Exxon Mobil en Papouasie-Nouvelle-Guinée.mp/grk/jac/ple(©AFP / 21 mai 2018 03h55)