L'animosité avec la Russie causée par l'enquête "corrompue" du procureur Mueller (Trump)

Washington (Etats-Unis) - Le président américain Donald Trump a estimé mercredi dans un tweet que l'animosité avec Moscou était largement causée par l'enquête "corrompue", selon lui aiguillée par les démocrates, sur l'ingérence russe dans la présidentielle."L'animosité avec la Russie est largement causée par l'Enquête Russe Fausse et Corrompue, aiguillée par tous les loyalistes démocrates, ou des personnes qui ont travaillé pour Obama", a écrit M. Trump, qui a alimenté ces derniers jours les spéculations sur le sort du procureur spécial Robert Mueller.Ce dernier "est celui qui a le plus de conflits (d'intérêts)", a poursuivi M. Trump. "A part peut-être Rosenstein", a-t-il poursuivi en référence au numéro deux du ministère de la Justice Rod Rosenstein, qui pourrait aussi être renvoyé par M. Trump, selon plusieurs médias américains.M. Rosenstein est le seul, en tant que superviseur, à pouvoir renvoyer M. Mueller, mais la Maison Blanche a assuré mardi que Donald Trump avait le pouvoir de limoger Robert Mueller, alors que l'enquête du procureur se rapproche chaque jour un peu plus du Bureau ovale."Il n'y a pas eu collusion, donc ils perdent la tête", a conclu le président dans son tweet, niant une nouvelle fois les accusations sur une éventuelle collusion entre son équipe de campagne et Moscou durant l'élection présidentielle de 2016.Ce message de Trump sur le réseau social était le troisième de la matinée à évoquer la Russie. Il s'était plus tôt fait menaçant en mettant en garde Moscou sur son implication dans le conflit syrien, avant d'affirmer que les relations entre les Etats-Unis et la Russie étaient "pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide".(©AFP / 11 avril 2018 14h18)