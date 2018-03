L'armée israélienne frappe en représailles dans la bande de Gaza

Gaza (Territoires palestiniens) - L'armée israélienne a frappé des positions du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza jeudi matin, en représailles à l'explosion de deux engins explosifs le long de la frontière, a-t-elle indiqué.L'armée a aussi dit soupçonner, sur la foi de la surveillance vidéo, une "tentative" de tirer sur ses soldats à l'aide d'un lance-roquettes. Un porte-parole a refusé de dire ce qu'il entendait par "tentative" et si une roquette avait en effet été tirée au RPG.Si tel était le cas, ce serait la première fois que des Palestiniens dans la bande de Gaza font usage d'une telle arme en direction de soldats israéliens depuis la guerre de 2O14, a dit à la presse le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus.Aucun blessé n'a été rapporté dans la confrontation.Deux engins artisanaux ont explosé tôt jeudi à une centaine de mètres de la barrière de sécurité israélienne qui ferme hermétiquement la frontière avec la bande de Gaza, a dit le porte-parole. Des soldats israéliens se trouvaient non loin dans un véhicule.L'armée israélienne a frappé en retour quatre positions du Hamas ainsi que du Jihad islamique à l'intérieur de l'enclave, employant des chars positionnés en territoire israélien et, dans un cas, des moyens aériens, a-t-il ajouté.Un poste d'observation du Hamas situé à l'est de Jabaliya a essuyé plusieurs tirs israéliens, dont l'un a causé des dégâts, mais pas de blessés, a dit une source de sécurité gazaouie.L'explosion des engins le long de la frontière n'a pas été revendiquée. Le lieutenant-colonel Conricus a déclaré ne pouvoir dire qui était derrière ces agissements, mais a ajouté qu'Israël tenait le Hamas, l'un de ses grands ennemis, pour responsable en tant que force gouvernante dans le territoire."Il semble qu'il y ait aussi eu une tentative de tirer au RPG contre nos soldats", a dit le porte-parole."Nous n'en avons pas encore la confirmation, mais c'est notre hypothèse de travail", a-t-il dit.Israël, le Hamas ainsi que ses alliés observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en six ans dans l'enclave dirigée sans partage par le mouvement islamiste.Cette trêve est régulièrement ébranlée, notamment par des tirs de projectiles en provenance du territoire vers Israël, qui riposte systématiquement en prenant pour cibles des positions du Hamas, même si les roquettes sont communément attribuées à d'autres groupes.Quatre soldats israéliens avaient été blessés le 17 février dans l'explosion d'un engin disposé le long de la barrière israélienne, provoquant une vigoureuse réponse israélienne et rappelant la menace permanente d'une nouvelle confrontation à plus ou moins long terme dans le territoire sous blocus israélien et égyptien.Le lieutenant Conricus a aussi mis en garde le Hamas contre la tentation de se servir d'un mouvement de contestation prévue fin mars le long de la frontière pour s'en prendre à des soldats israéliens.Les Palestiniens comptent planter des centaines de tentes fin mars et pendant un mois et demi le long de la frontière, en signe de soutien aux réfugiés, malgré le risque de tensions avec les forces israéliennes.(©AFP / 15 mars 2018 12h19)