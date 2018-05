L'armée syrienne annonce contrôler "totalement" Damas et ses environs

Damas - L'armée syrienne a annoncé lundi contrôler désormais "totalement" Damas et ses environs après la reconquête par les forces loyalistes de l'ultime bastion du groupe Etat islamique (EI) dans le sud de la capitale.Les unités de l'armée ont réussi "à exterminer un grand nombre de combattants du groupe terroriste Daech (acronyme arabe de l'EI, ndlr) ce qui a ouvert la voie au contrôle de la zone de Hajar al-Aswad et du camp de (réfugiés) de Yarmouk", a déclaré un porte-parole de l'armée cité par la télévision syrienne. "Damas et ses environs sont désormais totalement sécurisées", a-t-il affirmé.Cette annonce est intervenue après la fin lundi des évacuations des jihadistes de l'EI et de leurs familles de leur dernier bastion dans le sud de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH)."Quelques 1.600 combattants et civils ont été évacués, entre dimanche et lundi, à bord de 32 bus", avait indiqué dans la journé à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.Le régime syrien a lancé le 19 avril une vaste offensive contre l'EI dans le sud de Damas, ayant coûté la vie à plus de 60 civils, plus de 250 forces prorégime, ainsi que de 233 jihadistes, selon l'OSDH.La reconquête de l'ultime fief de l'EI dans la capitale courronne une série de gains territoriaux dans la capitale et ses environs au cours des derniers mois.Le 14 avril, l'armée avait annoncé avoir repris intégralement l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, située aux portes de Damas, au terme de deux mois d'un déluge de feu ayant fait plus de 1.700 morts.Deux semaines plus tard, les forces du régime ont repris le Qalamoun oriental, au nord-est de la capitale, tandis que le groupe hayat tahrir al-Cham (ex-front Al-Nosra) a été évacué fin avril du sud de Damas dans le cadre d'un accord avec le régime.(©AFP / 21 mai 2018 13h37)