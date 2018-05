L'armée va lever les barrages routiers au Brésil de façon "énergique" (ministre)

Brasilia - L'armée sera déployée "de façon énergique" pour lever les barrages d'une grève de transporteurs routiers qui provoque des problèmes d'approvisionnement majeurs depuis le début de la semaine au Brésil, a déclaré vendredi le ministre de la Défense.L'armée "agira de façon rapide, coordonnée et énergique (...) pour libérer la circulation dans des zones critiques" comme les raffineries et les aéroports, a expliqué à des journalistes Joaquim Silva e Luna, au 5e jour d'une grève des transporteurs routiers.Le ministre s'exprimait quelques heures après une allocution télévisée au ton solennel du président Michel Temer qui a annoncé "avoir mobilisé les forces de sécurité" pour dégager les routes du pays."Le gouvernement a eu le courage de dialoguer, le gouvernement aura le courage d'exercer son autorité", a déclaré M. Temer dont le gouvernement est mis à l'épreuve par ce mouvement qui a poussé la municipalité de Sao Paulo à décréter l'état d'urgence pour pouvoir réquisitionner du combustible.La grève, lancée en protestation contre la hausse du prix du diesel, entraîne des pénuries de carburant ou alimentaires, l'arrêt d'usines automobiles et l'annulation de vols; elle n'épargne aucun secteur de la première économie d'Amérique latine.(©AFP / 25 mai 2018 19h37)