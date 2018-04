L'assemblée générale d'Investis Holding SA approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

30 août 2018



Publication du résultat semestriel 2018



29 avril 2019



Assemblée générale ordinaire 2019





L'assemblée générale ordinaire d'Investis Holding SA a eu lieu aujourd'hui à Zurich. 39 actionnaires y ont pris part. Au total 11'843'821 actions (respectivement 92.5% des actions) étaient représentées. Toutes les propositions du Conseil d'administration aux actionnaires ont été approuvées à une large majorité. Le dividende exonéré de l'impôt anticipé prélévé sur les réserves issues d'apport de capital se monte à CHF 2.35 par action et sera versé valeur 26 avril 2018.L'assemblée générale a par ailleurs réélu tous les membres actuels du Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an. Le président du Conseil d'administration Riccardo Boscardin a également été confirmé dans sa fonction pour un nouveau mandat. Albert Baehny (président) et Riccardo Boscardin ont été réélus au sein du comité de rémunération. Le comité de révision constitué à l'issue de l'assemblée reste inchangé: Thomas Vettiger (président), Riccardo Boscardin. Albert Baehny continue par ailleurs à occuper le poste de vice-président du Conseil d'administration.Lors d'un vote consultatif, le rapport sur les rémunérations pour l'exercice 2017 a été accepté. Les propositions sur le montant maximal des rémunérations pour les membres du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ainsi que sur les rémunérations maximales de la Direction du groupe pour l'exercice 2019 ont de plus été approuvées.La proposition de créer un capital conditionnel supplémentaire d'un montant de CHF 128'000 réparti en 1'280'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune a également été avalisée, ceci afin de pouvoir émettre des obligations ou des titres de créance similaires assortis de droits de conversion et/ou d'option.L'assemblée générale ordinaire 2019 d'Investis Holding SA aura lieu le 29 avril 2019 à Zurich.Christine Hug, Head Corporate CommunicationsTéléphone: +41 58 201 72 41, e-mail: christine.hug@investisgroup.com Laurence Bienz, Head Investor RelationsTéléphone: +41 58 201 72 42, e-mail: laurence.bienz@investisgroup.com Fondé en 1994, le groupe Investis est une société leader dans l'investissement immobilier résidentiel sur l'arc lémanique et un prestataire national de services immobiliers actif dans les deux segments complémentaires Properties et Real Estate Services. Composé presque exclusivement d'immeubles d'habitation situés dans la région lémanique, le portefeuille de Properties d'Investis a été évalué à CHF 1,121 millions au 31 décembre 2017. A travers le segment Real Estate Services, des services immobiliers sont proposés sous des marques locales réputées dans toute la Suisse. Informations complémentaires: www.investisgroup.com tensid.ch / 20.04.2018 15h32)