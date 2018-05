L'assemblée générale de Burkhalter approuve tous les points à l'ordre du jour

e.dorigatti@burkhalter.ch

Zurich, le 22 mai 2018Le Conseil d'administration de Burkhalter Holding SA a présenté, au titre de l'exercice 2017, le bilan aux 344 actionnaires ayant le droit de vote (= 3 578 294 actions nominatives ou 59,66% du capital-actions émis) présents à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue aujourd'hui à Zurich. Les actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende de CHF 5.00 par action, la constitution d'un capital autorisé de 350 000 actions nominatives au maximum et toutes les autres propositions du Conseil d'administration à une large majorité.Michèle Novak-Moser occupe désormais le poste précédemment vacant du Conseil d'administration du Groupe Burkhalter. Citoyenne suisse, Madame Novak-Moser a occupé dès 1993 diverses fonctions au sein du groupe Caviar House (Genève). A partir de 2004, elle a exercé la fonction de Special Projects Manager au sein de Caviar House & Prunier Group SA. Elle a suivi sa scolarité au Collège Calvin à Genève et obtenu un diplôme en gestion hôtelière et touristique au Centre International de Glion. Elle a également décroché un Executive MBA à l'Université de Lausanne en 2016. Cette native de Suisse romande a notamment pour tâche de représenter les entreprises et les collaborateurs du Groupe Burkhalter localisés en Suisse romande au sein du Conseil d'administration.Pour plus d'informations:Elisabeth Dorigatti, responsable Communication et Relations investisseursTéléphone: 044 439 36 33E-mail:Le Groupe Burkhalter est leader de marché dans le domaine des prestations électrotechniques pour bâtiments et se compose actuellement de 45 sociétés opérationnelles disposant de 99 sites en Suisse. Au 31 décembre 2017, le Groupe Burkhalter a réalisé un résultat d'exploitation (EBIT) de CHF 37.9 millions, un résultat consolidé de CHF 30.1 millions et un chiffre d'affaires de CHF 514.7 millions. À cette même date, il employait 3 011 collaborateurs (ETP, dont 680 apprenants). Le siège principal du Groupe se trouve à Zurich. Burkhalter Holding SA est cotée à la Bourse SIX Swiss Exchange (symbole BRKN, numéro de valeur 21225580, ISIN CH0212255803).Les prestations du Groupe Burkhalter commencent sur le lieu de consommation d'énergie. Nous nous concentrons sur les prestations électrotechniques pour bâtiments (infrastructures comprises) et proposons tout l'éventail des services avec un niveau de qualité et de précision typiquement suisse: installations, installations de distribution, services, télématique, automation et sécurité. D'où notre claim: électrotechnique suisse à 360°.Informations sur le Groupe Burkhalter: www.burkhalter.ch tensid.ch / 22.05.2018 17h33)