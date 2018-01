L'assureur CNP acquiert deux groupes internet pour 40 M EUR

CNP ASSURANCES

AZIMUT HOLDING

Paris - L'assureur français CNP, poids lourd du secteur, a pris le contrôle de deux groupes actifs sur internet, l'un basé en France et l'autre en Espagne, pour un montant total de 40 millions d'euros, a-t-il annoncé lundi."CNP Assurances prend le contrôle de deux assurtech", le terme désignant des groupes cherchant à mobiliser les usages liés à internet et au mobile pour faire évoluer le secteur, "iSalud en Espagne et Azimut en France", précise-t-il dans un communiqué.D'un côté, CNP, dont le capital est dominé par l'Etat via la Caisse des Dépôts, a investi 10 millions d'euros dans Azimut, un groupe qui distribue des contrats d'assurance "de niche" via son site DA.fr. Il en acquiert ainsi 70%.De l'autre, le français a investi 30 millions d'euros dans iSalud, un comparateur en ligne de contrats d'assurance santé. CNP doit en prendre 60%.