L'auteur de l'attentat du métro londonien de Parsons Green condamné à la perpétuité

Londres - L'auteur de l'attentat de la station de métro londonienne de Parsons Green, Ahmed Hassan, un demandeur d'asile irakien de 18 ans, a été condamné vendredi à Londres à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 34 ans.Ahmed Hassan avait été déclaré coupable le 16 mars de tentative de meurtre par la cour criminelle de l'Old Bailey.Le 15 septembre 2017, une bombe artisanale avait partiellement explosé dans une rame de métro à la station Parsons Green, faisant 30 blessés. Cette attaque, revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), était la cinquième à frapper le Royaume-Uni en six mois.L'engin artisanal, qui a explosé en pleine heure de pointe le matin, contenait des clous, des boulons et des couteaux, ainsi que plusieurs centaines de grammes de TATP (tripéroxyde de triacétone), un explosif instable prisé des jihadistes.Hassan "avait fabriqué cette bombe artisanale dans le but de tuer sans discrimination le plus grand nombre de personnes possible", avait déclaré la semaine dernière la représentante du parquet, Sue Hemming, après le verdict. "Ce n'est qu'une question de chance si l'appareil n'a pas fonctionné comme il l'avait prévu".(©AFP / 23 mars 2018 14h57)