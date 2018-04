L'aviation irakienne a mené un raid contre l'EI en Syrie (gouvernement)

Bagdad - L'armée de l'air irakienne a mené jeudi "un raide meurtrier" contre des positions du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, a indiqué le bureau du Premier ministre Haider al-Abadi.Dans un communiqué, ce dernier affirme que le "raid contre les gangs de Daech (acronyme arabe de l'EI) a été mené en raison du danger qu'ils représentent pour le territoire irakien et a été conduit sur ordre du Premier ministre", qui est le chef des forces armées.Une vidéo distribuée par l'armée de l'air irakienne montre deux F-16 en action."Ces raids démontrent la capacité croissante de nos forces armées à pourchasser et à liquider les terroristes. En agissant ainsi, nos forces sauvent des vies et font échouer les plan de Daech", indique le communiqué qui ne précise pas dans quelle région de Syrie l'aviation a frappé.En décembre, M. Abadi avait proclamé la victoire sur l'EI après trois ans de combats mais il reste des poches jihadistes dans les régions désertiques près de la frontière entre les deux pays. L'aviation irakienne a déjà mené des raids limités en Syrie contre l'EI."Ces raids vont aider à accélérer la fin de Daech dans la région après en avoir fini militairement avec lui en Irak", assure le communiqué.(©AFP / 19 avril 2018 12h17)