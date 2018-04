L'aviation irakienne a mené un raid contre l'EI en Syrie (gouvernement)

Bagdad - L'armée de l'air irakienne a mené jeudi "un raid meurtrier" contre des positions du groupe jihadiste Etat islamique (EI) en Syrie, a indiqué le bureau du Premier ministre Haider al-Abadi.Dans un communiqué, ce dernier affirme que le "raid contre les gangs de Daech (acronyme en arabe de l'EI) a été mené en raison du danger qu'ils représentent pour le territoire irakien et a été conduit sur ordre du Premier ministre", qui est le chef des forces armées.Une vidéo distribuée par l'armée de l'air irakienne montre deux F-16 en action."Ces raids démontrent la capacité croissante de nos forces armées à pourchasser et à liquider les terroristes. En agissant ainsi, nos forces sauvent des vies et font échouer les plan de Daech", indique le communiqué, sans apporter de précisions sur la zone bombardée.En décembre, M. Abadi avait proclamé la victoire sur l'EI après trois ans de combats mais il reste des poches jihadistes dans les régions désertiques près de la frontière entre les deux pays. L'aviation irakienne a déjà mené des raids limités en Syrie contre l'EI."Ces raids vont aider à accélérer la fin de Daech dans la région après en avoir fini militairement avec lui en Irak", assure le communiqué.La coalition internationale antijihadiste conduite par les États-Unis a confirmé le raid qui a eu lieu, selon elle, près de Hajine, une localité de la province syrienne de Deir Ezzor (est), à une cinquantaine de km de la frontière."Ces raids prouvent l'engagement de l'Irak à détruire les reliquats de l'EI qui continuent à menacer les citoyens", selon le communiqué qui précise que l'opération a été planifiée et exécutée par le Commandement (irakien) des opérations conjointes (JOC), avec le soutien de la coalition.Ils démontrent "les capacités des forces armées irakiennes à (...) assurer la sécurité intérieure de leur pays", a déclaré le général Robert B. Sofge, commandant en second des opérations de la coalition.(©AFP / 19 avril 2018 18h35)