L'avion transportant la soeur du leader nord-coréen a atterri au Sud (télévision)

L'avion transportant la sœur du leader nord-coréen Kim Jong Un et le chef de l'Etat officiel de la Corée du Nord s'est posé vendredi en Corée du Sud, une première historique à quelques heures de l'ouverture des jeux Olympiques d'hiver.L'appareil arborant l'inscription "République populaire démocratique de Corée", nom officiel du régime nord-coréen, a atterri sur l'aéroport d'Incheon, près de Séoul, selon la télévision sud-coréenne.A bord se trouvait la délégation officielle mandatée par la Corée du Nord pour les jeux de Pyeongchang, et notamment Kim Yo Jong, la soeur du dirigeant Kim Jong Un. Elle est la première membre de la dynastie qui règne depuis trois générations sur la Corée du Nord à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la Guerre de Corée (1950-1953), qui n'a pas encore été ponctuée d'un traité de paix.La délégation compte également Kim Yong Nam, qui est officiellement le chef de l'Etat de la Corée du Nord selon le protocole nord-coréen, et à ce titre le plus haut dignitaire nord-coréen à s'être jamais rendu en Corée du Sud.Cette visite, prévue sur trois jours, est le couronnement d'un spectaculaire rapprochement entre les deux pays, qui sont encore techniquement en guerre et ont repris langue dans la perspective des JO, après deux années de très fortes tensions en raison des programmes balistique et nucléaire du Nord.Le président sud-coréen Moon Jae-in, un partisan déclaré du dialogue avec le Nord, a tout fait pour que ces JO soient des "Jeux de la Paix" et contribuent à apaiser la situation sur la péninsule.De son côté, la Corée du Nord est la cible de nombreux trains de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU réprimant sa course à l'arme atomique.La délégation nord-coréenne devait prendre le chemin de Pyeongchang, où se tiendra en soirée la cérémonie d'ouverture des JO, à laquelle assisteront aussi le vice-président américain Mike Pence et le Premier ministre japonais Shinzo Abe.(©AFP / 09 février 2018 06h55)