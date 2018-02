L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem fermée pour protester contre des mesures fiscales israéliennes

Des responsables chrétiens ont pris dimanche la rare décision de fermer l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, site du tombeau du Christ selon la tradition, pour protester contre des mesures fiscales israéliennes.La fermeture de l'église, annoncée par ces responsables religieux lors d'une conférence de presse, a débuté aux environ de midi (10H00 GMT). Sa durée n'a pas été clairement établie dans l'immédiat.Considéré comme le site le plus saint de la chrétienté, le Saint-Sépulcre est construit à l'endroit où le corps de Jésus aurait été déposé. Des centaines de milliers de personnes s'y rendent chaque année en pèlerinage.Les autorités israéliennes tentent actuellement de mettre en place une collecte d'impôts sur les propriétés des Eglises considérées comme "commerciales"."En signe de protestation, nous avons décidé de prendre la mesure sans précédent de fermer l'église du Saint-Sépulcre", ont annoncé des responsables grecs orthodoxes, apostoliques arméniens et catholiques.Selon eux, les récentes mesures israéliennes s'apparentent à "une tentative d'affaiblir la présence chrétienne à Jérusalem"."Ce projet de loi odieux doit être abordé (dimanche) par un comité ministériel. S'il est approuvé, il rendrait possible l'expropriation des terres des Eglises", affirme le communiqué. "Cela nous rappelle toutes les lois de même nature qui ont été appliquées aux Juifs durant les heures sombres de l'Europe".L'église du Saint-Sépulcre est située dans la vieille ville, à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville sainte qu'Israël occupe depuis 50 ans et dont l'annexion est considérée comme illégale par la communauté internationale.(©AFP / 25 février 2018 12h48)