L'électricien tchèque CEZ dégage un bénéfice net annuel en forte hausse à 747 M EUR

Prague - Le géant de l'électricité tchèque CEZ, contrôlé à 70% par l'Etat, a annoncé mardi une hausse de 30% de son bénéfice net en 2017, à 19 milliards de couronnes (747 millions d'euros).CEZ attribue cette progression notamment à la récente vente d'un paquet d'actions du géant pétrolier hongrois MOL qu'il détenait et qui lui a rapporté 4,5 milliards de couronnes (177 M EUR) et par une hausse de la production, de 4 terrawatts, des deux centrales nucléaires du pays, Dukovany et Temelin.Le chiffre d'affaires de la compagnie tchèque qui figure parmi les principaux exportateurs d'électricité en Europe, s'est établi l'année dernière à 201,9 milliards de couronnes (7,94 mds EUR), en baisse de 1% par rapport à 2016.L'excédent brut d'exploitation (Ebidta) a reculé de 7%, à 53,9 milliards de couronnes (2,1 mds EUR), lit-on dans un communiqué du groupe tchèque.Présent dans plusieurs pays d'Europe, le groupe tchèque a suscité des controverses le mois dernier, par une cession à une société bulgare de faible envergure, Inercom, de sa branche CEZ-Bulgaria, principal opérateur énergétique de ce pays.L'annonce de la cession de CEZ-Bulgaria à Inercom a suscité un scandale politique à Sofia et a conduit la ministre bulgare de l'Energie, Temenoujka Petkova, à présenter sa démission.Mme Petkova a reconnu être une proche de Guinka Varbakova, patronne d'Inercom.Le contrat controversé a fait objet d'échanges intenses entre les Premiers ministres de Bulgarie et de la République tchèque.Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a récemment confié au journal pragois Lidove Noviny désapprouver la vente à Inercom, tout en assurant n'avoir "pas trop de possibilités de résoudre la situation"."J'ai critiqué depuis le début les managers de CEZ pour leur action dans les Balkans. Je considère leurs transactions comme désavantageuses, non transparentes et bizarres", a-t-il assuré, tout en affirmant que "CEZ est un Etat dans l'Etat".(©AFP / 20 mars 2018 11h53)