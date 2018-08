L'embellie se poursuit au 3e trimestre pour l'industrie suisse

Zurich (awp) - L'industrie suisse continuait de bénéficier d'une conjoncture favorable en juillet. Selon le sondage des directeurs d'achats (PMI) de Credit Suisse et l'association Procure.ch, la croissance dynamique des mois précédents, soutenue notamment par une solide demande en Europe, s'est poursuivie au début du 3e trimestre.Au regard de juin, l'indice PMI a progressé de 0,3 point pour s'établir à 61,9 points, demeurant ainsi au dessus de la barre des 60 points, niveau qui n'est franchi qu'en période de croissance, ressort-il du sondage publié jeudi. En variation annuelle, l'indicateur a gagné 1,6 point. Ce dernier s'est situé dans le haut de la fourchette des attentes des analystes sondés par AWP, lesquels tablaient sur des valeurs entre 60 et 62,3 points.Le baromètre a été porté par le niveau élevé de la production, laquelle a poursuivi sa croissance pour un 2e mois consécutif, à 61,8 points. Solide, cette dynamique devrait se prolonger au cours des prochains mois, comme le laisse augurer l'indicateur des carnets de commandes. Celui-ci a gagné 2,1 points à 61,9 points, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis février dernier.Ces évolutions ont aussi bénéficié à l'emploi. L'indicateur correspondant, même s'il s'est pour la première fois depuis février inscrit en dessous des 60 points, à 59,5 points, est resté nettement au-dessus du seuil de croissance fixé à 50 points.vj/rp(AWP / 02.08.2018 10h00)