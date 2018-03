L'entrée en Bourse d'Aramco "progresse très bien" selon son PDG

New York - Le PDG d'Aramco Amin Nasser a indiqué mardi que le processus d'entrée en Bourse du géant public pétrolier saoudien progressait "très bien" lors d'une conférence à Houston, restant en revanche flou sur la place qui accueillera cette cotation.Le processus d'introduction en Bourse d'Aramco "progresse très bien. L'ensemble des schémas de travail avancent", a affirmé Amin Nasser, interrogé à l'occasion du CERAweek qui rassemble toute la semaine à Houston (Texas) les professionnels de l'industrie de l'énergie.Environ 5% du géant public saoudien Aramco doit être introduit en Bourse pour le deuxième semestre 2018 dans le cadre d'un plan de réformes initié par les autorités du pays.La Bourse de New York figure parmi les favoris à cette entrée en Bourse mais aucune décision n'a été prise pour le moment du côté saoudien, a ajouté M. Nasser."La question est quand et où (aura lieu cette introduction, ndlr). C'est la décision des actionnaires et ce sera aux actionnaires de décider", a expliqué le PDG lors de cette intervention.Le choix de la place financière qui abritera cette introduction en Bourse devrait être au menu d'une tournée à l'étranger du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane qui le conduira au Royaume-Uni à partir de mercredi et aux Etats-Unis du 19 au 22 mars."Le prince Mohammed pourrait chercher à mettre en compétition économique ses hôtes américains et britanniques, notamment sur cette introduction en bourse", analysait il y a quelques jours Kristian Ulrichsen, chercheur à l'université Rice aux Etats-Unis.(©AFP / 06 mars 2018 16h03)